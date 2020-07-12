Баку, , 18:02 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на границе республики с Арменией произошло вооруженное столкновение.

«Подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке границы в Товузском районе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», — сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в результате погибли два азербайджанских военнослужащих, еще пятеро ранены.

В свою очередь в минобороны Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана попытались захватить пограничный опорный пункт. До этого они хотели нарушить границу, проехав на автомобиле, уточнили в Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между двумя закавказскими странами возник из-за ситуации в Карабахе, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджана, а позже, в 1991 — о создании Нагорно-Карабахской Республики. Армения поддерживает интересы Степанакерта, из-за чего между Ереваном и Баку начался военный конфликт.