Берлин, , 17:08 — REGNUM Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией. Об этом сообщает портал Focus Online со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в субботу, 11 июля, над городом Дюльмен. По последним данным, в результате инцидента погибли два пилота.

«Возле Серебряного озера столкнулись в воздухе два самолета, — говорится в сообщении. — Оба пилота погибли в результате несчастного случая».

Отмечается, что спасатели уже обнаружили тела пилотов.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июля Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило, что самолёт с бортовыми номерами США сбит военными Венесуэлы после нарушения воздушной границы страны.

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