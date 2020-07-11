Берлин, 11 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией. Об этом сообщает портал Focus Online со ссылкой на свои источники.
Трагедия произошла в субботу, 11 июля, над городом Дюльмен. По последним данным, в результате инцидента погибли два пилота.
«Возле Серебряного озера столкнулись в воздухе два самолета, — говорится в сообщении. — Оба пилота погибли в результате несчастного случая».
Отмечается, что спасатели уже обнаружили тела пилотов.
В настоящее время выясняются причины трагедии.
Как передавало ИА REGNUM, 8 июля Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило, что самолёт с бортовыми номерами США сбит военными Венесуэлы после нарушения воздушной границы страны.
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