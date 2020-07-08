Каракас, , 22:09 — REGNUM Самолёт с бортовыми номерами США сбит военными Венесуэлы после нарушения воздушной границы страны, сообщает 8 июля Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) на своей странице в Twitter.

Уточняется, что самолёт был «нейтрализован» военной авиацией Венесуэлы.

Сообщение снабжено фотографиями горящего сбитого самолёта, на котором хорошо виден номер N339AV.

Не исключено, что это самолёт марки Hawker 800, принадлежащий частному лицу. Грузоподъёмность такого самолёта составляет 900 кг.

В предыдущих аналогичных случаях самолёты такого класса использовались наркомафией для транспортировки наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Бразилии назвал Мадуро слоном в посудной лавке