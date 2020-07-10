Пекин, , 14:22 — REGNUM Свыше 30 миллионов человек пострадали в результате наводнений, которые были вызваны сильными ливневыми дождями в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая. Советующие данные местных властей 10 июля приводит Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что при этом в настоящее время из-за этих стихийных бедствий ещё 140 человек погибли или числятся как пропавшие без вести.

Также указывается, что в наибольшей степени от наводнений пострадали провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу и, кроме этого, Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин.

При этом уточняется, что из указанных районов местным властям пришлось эвакуировать более 1,7 млн жителей и что ещё 600 тысяч в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме этого, сообщается, что в результате наводнений разрушены или повреждены более 270 тысяч жилых строений и на площади свыше 2,6 тысяч га нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям. Прямой ущерб от бедствия власти страны оценивают в сумму более 61,7 млрд юаней (около $8,9 млрд).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оранжевый уровень предупреждения о погодной опасности из-за проливных дождей продлен в Китае еще на сутки.