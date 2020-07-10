Пекин, , 04:07 — REGNUM Оранжевый уровень предупреждения о погодной опасности из-за проливных дождей продлен в Китае еще на сутки, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, мощные ливни с грозами ожидаются в провинция Цзянси, Фуцзянь, Чжэцзян, Хунань и Гуйчжоу. По данным Национального метеорологического центра, в ряде районов возможны осадки до 280 мм в сутки, а в особо сильно пострадавших районах — до 70 мм в час с ветром и грозами.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы варьируется от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастания.

С начала июня в Китае не унимаются ливни, которые привели к разливу множества рек и озер на юге и других районах страны.