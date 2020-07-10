Белово, Кемеровская область, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет житель Беловского района, обвиняемый в истязании 14-летней дочери сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, мужчина в течении многих месяцев с января по сентября 2019 года избивал девочку, находя для этого малейшие поводы. Обвиняемый считал, что дочь сожительницы ничего не делает, не понимает его просьбы.

«При этом мужчина знал, что у девочки-подростка имеется психическое заболевание, которое влияет на её поведение. Обвиняемому не понравилось, что дочь сожительницы попросила его не трогать продукты питания, которые она оставила для матери. Мужчина ударил ее несколько раз по лицу, разбив ей губу», — отметили в ведомстве.

Лишь спустя долгое время мать ребёнка рассталась с истязателем и сообщила об этом в полицию. Мужчина в ходе следствия признал свою вину. В результате суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии особого режима. Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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