Соликамск, Пермский край, , 16:03 — REGNUM В Соликамске Пермского края в отношении женщины возбудили уголовное дело за жестокое отношение к 13-летней дочери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в январе-мае 2020 года мать систематически избивала дочь-подростка, использовала недозволенные методы воспитания, причиняя ребенку физическую боль, нравственные и психические страдания.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголвоное дело. Женщине инкриминируют статью 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).