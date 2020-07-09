Шелопугинский район, , 08:02 — REGNUM В Забайкальском крае перед судом предстанет 49-летний житель Шелопугинского района по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, трагедия разыгралась в присутствии двух малолетних детей женщины.

Сожители поссорились в ходе совместного распития алкоголя. Мужчина набросился на женщину и несколько раз ударил её руками и ногами.

«После этого злоумышленник не менее 20 раз ударил женщину ножом в различные части тела, отчего женщина скончалась на месте. При совершении преступления находились двое малолетних детей женщины, трёхлетний сын и четырехлетняя дочь», — отметили в СКР.

В связи с последним обстоятельством в следствии классифицировали преступление, как совершённое с особой жестокостью. Расследование к настоящему времени завершено, дело направлено в суд. Теперь обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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