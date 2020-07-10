Донецк, , 11:35 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки 12 раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние сутки, составило 45 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись 122-мм артиллерия, минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны Горловка (Никитовка, пос. ш-ты им. Гагарина, Байрак), Доломитное, Зайцево, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты Трудовской), Жабичево, Александровка.

При этом сообщается, что в результате обстрела поселка Никитовка был зафиксирован обрыв линии электропередачи и обесточены три улицы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.