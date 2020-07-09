Донецк, , 14:02 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило шесть раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 39 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное) и что были обстреляны район «Вольво-центра», поселок Александровка, а также села Яковлевка и Спартак.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в России на государственном уровне никогда не обсуждался.