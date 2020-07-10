Хабаровск, , 06:24 — REGNUM В задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала очевидны две причины: им недовольны наверху, что косвенно подтверждается тем, что дело ведёт ФСБ, а также налицо конфликт местных элит, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«На губернаторских выборах Сергей Фургал прошёл муниципальный фильтр, что кандидату, не состоящему в правящей партии, весьма сложно. Это значит, что не было указания сверху противостоять ему», — считает эксперт, добавляя, что другие оппозиционные губернаторы не так часто попадаются на криминале или других скандалах.

По мнению Андрея Данилова, демарши в думе — это не метод решения партийных проблем. А электорату нужно понять, что голосовать за «бизнесменов» — себе дороже.

«Психология таких кандидатов основана на извлечении прибыли. Ну и, как говорится, за каждым большим состоянием, лежит большое преступление. Я не обвиняю Фургала, этим занимается следствие, но опыт показывает, что чиновники-предприниматели «горят» довольно часто, даже на муниципальном уровне. Некоторым многое сходит с рук, если они угодны и находятся в фаворе.

Учитывая лоббирования семейного бизнеса, думаю Фургалу, помимо озвученных статей, предъявят обвинения ещё и в злоупотреблении должностными полномочиями с возмещением ущерба», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала положит конец внутриэлитным конфликтам в регионе, уверена кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.