Токио, , 15:31 — REGNUM Количество погибших в результате наводнений и оползней, произошедших из-за ливневых дождей, на японском юго-западном острове Кюсю увеличилось до 64. Об этом 9 июля сообщает телеканал NHK.

Также отмечается, что в настоящее время ведется поиск ещё 16 человек. Кроме этого, указывается, что в настоящее время угроза стихийных бедствий нависла над центральными и западными районами страны, при том, что ливневые дожди идут на территории всей страны в течение нескольких дней.

При этом в наибольшей степени от наводнения пострадала префектура Кумамото и в настоящее время рекордное количество выпавших осадков также зафиксировано в префектурах Гифу и Нагано в центральной части Японии.

Так, в городе Каноя в префектуре Нагосима со 2 июля выпало 1000 миллиметров осадков, что в три раза превышает июльскую норму.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дамба на одной из рек в провинции Цзянси на востоке Китая была прорвана из-за продолжительных ливней.