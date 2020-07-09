Наньчан, Китай, , 06:33 — REGNUM Дамба на одной из рек в провинции Цзянси на востоке Китая была прорвала из-за продолжительных ливней, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

С близлежащих районов было эвакуировано 9000 местных жителей. Секция дамб длиной 50 метров на реке Чанцзян оказалась прорвана в деревне Поян уезда Поян в 20:35 по местному времени 8 июля. Более 1000 га фермерских угодий, расположенных в низинах, оказались затоплены, сообщил в бюро водных ресурсов.

Жертв зафиксировано не было. Более 600 человек было мобилизовано на проведение восстановительных и спасательных работ. По данным на 1:00 местного времени 9 июля уровень воды в реке продолжил расти, затопив фермерские земли близ деревни Даоцао.