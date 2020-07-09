Москва, , 10:48 — REGNUM Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал Козак в интервью ТАСС.

По его словам, примерно до начала марта"были «осторожные надежды на конструктивный открытый диалог» с украинскими властями по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, однако сейчас они «стремительно рассеиваются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью России де-юре.

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