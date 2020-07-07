Чебоксары, , 07:02 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Он получил условное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители установили, что 30 марта 2020 около несовершеннолетний во дворе одного из домов в Чебоксарах приобрел 8 граммов наркотиков, которые незаконно хранил для последующего сбыта. Наркотики у него изъяли в ходе личного досмотра сотрудники полиции.

Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства»), ему назначено наказание пять лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии будут судить 25-летнего жителя Йошкар-Олы, которого обвинили в наркопреступлениях. Ему инкриминируют 150 эпизодов преступной деятельности.

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Напомним, в марте 2020 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Марий Эл, включая несовершеннолетнюю, за незаконное хранение и попытку сбыта наркотиков.

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