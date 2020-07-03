Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В Чувашии будут судить 25-летнего жителя Йошкар-Олы, которого обвинили в наркопреступлениях. Ему инкриминируют 150 эпизодов преступной деятельности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствие полагает, что 16 декабря 2019 года злоумышленник забрал из оборудованного тайника крупную партию синтетических наркотиков общей массой свыше 200 граммов.

«Партию он разделил на 150 закладок и разложил в тайниках на территории лесных массивов в Новочебоксарске и Чебоксарах», — говорится в сообщении.

При задержании у парня изъят телефон с координатами тайников.

Жителя Йошкар-Олы обвиняют в совершении 150 различных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года ушло в суд Московской области уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы, которому инкриминируют контрабанду наркотиков из Перу. Они были присланы в Чувашию почтовым отправлением под видом мыла.

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