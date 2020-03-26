Чебоксары, , 17:31 — REGNUM В Чебоксарах будут судить трёх жителей Марий Эл, включая несовершеннолетнюю, за незаконное хранение и попытку сбыта наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстанут двое 21-летний парней и их 16-летняя знакомая. Следствием установлено, что осенью 2019 года они приехали в Чебоксары для сбыта наркотиков. Их задержали на остановке общественного транспорта в Чебоксарах в декабре — после того, как они забрали из закладки в лесу Заволжья 100 грамм наркотического вещества.

Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков и их хранение. Кроме того, парням инкриминируется вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления.

Обвиняемые дали признательные показания. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Чебоксарах при задержании злоумышленника было обнаружено более 9 кг наркотиков: их он хранил в гараже, который попытался взорвать, убегая от погони.

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