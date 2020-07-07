Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 05:51 — REGNUM В Магаданской области комплексный показатель пожарной опасности — более 4000 °C, в двух районах — наибольший риск возникновения ЧС.

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7−9 июля, с учётом прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погодных условий, наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня остаётся в Ягоднинском, Тенькинском городских округах, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 7 июля тушат 19 лесных пожаров, 17 из них локализованы. За минувшие сутки потушили пять пожаров.