3 Июля
9:27
В лесах Якутии введён региональный режим ЧС
В Якутии 2 июля введён режим ЧС регионального характера в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов.
9:26
В районах Томской области введён особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введён в Первомайском и Верхнекетском районах Томской области.
9:25
За Уралом горит почти два миллиона гектаров леса, который никто не тушит
Из соображений экономической целесообразности больше всего «пожаров-отказников» не тушат сейчас в Якутии (177 очагов на площади в 1 386 316 га). На втором месте этого огненного рейтинга Магаданская область (104 очага на площади 192 775 га). Далее следуют: Чукотский автономный округ (16 очагов на площади 130 813 га), Камчатский край (25 очагов на площади 89 241 га) и другие (Хабаровский и Красноярский края, Амурская область и Бурятия).