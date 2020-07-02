На Дальнем Востоке и в Сибири с наступлением жаркой погоды растут площади и количество лесных пожаров.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», к началу июля 2020 года на территории РФ, в основном в ДФО и СФО, действовали сотни лесных пожаров на пройденной огнём площади свыше 205 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению.

Однако на гораздо большей площади действуют так называемые «пожары-отказники» — порядка 1,8 млн га к началу июля. Такие возгорания решено не тушить на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В 2019 году лесопожарный сезон обернулся для жителей Дальнего Востока и Сибири настоящим бедствием. Повторится ли ситуация в 2020 году?

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.