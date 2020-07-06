Хабаровск, , 03:20 — REGNUM В Николаевском районе Хабаровского края выявлен случай заражения человека энцефалитом без укуса клеща — через сырое молоко больной коровы.

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Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу Хабаровска. Выяснилось, что некоторое время назад она пила сырое домашнее молоко. Вирус проник в организм, попал во внутренние органы, поразил центральную нервную систему.

«Инфицирование проявляется повышением температуры тела, рвотой, головной болью, головокружением. При наличие этих симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Врачу нужно точно назвать дату употребления сырого продукта.

Молоко обязательно нужно подвергать термической обработке, либо приобретать пастеризованный продукт в магазинах», — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» главный внештатный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова.

Специалист добавила, что опасность заключается в том, что человеку не всегда своевременно после употребления инфицированного продукта успевают ввести иммуноглобулин. Симптомы заражения могут появиться только через неделю-две инкубационного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в 2020 году на территории пяти регионов России: Башкирия, Алтай, Кемеровская, Тюменская и Свердловская области.