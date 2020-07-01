Москва, , 08:32 — REGNUM Увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России по сравнению с прошлым годом согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения.

В число указанных регионов входят: Башкирия, Алтай, Кемеровская, Тюменская и Свердловская области. Ученые отмечают, что в связи со смягчением мер по борьбе с пандемией в РФ возможен еще больший рост случаев инфицирования энцефалитом, особенно на территории Алтая, в Алтайском крае и Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня в Новосибирской области к медикам из-за укусов клещей обратились 17 751 человек. У 37 из них был выявлен клещевой энцефалит, а у 28 — клещевой боррелиоз.

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