Магадан, Магаданская область, , 08:16 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с высокой возможностью возникновения лесных пожаров объявлено в четырех городских округах Магаданской области. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра региона.

«В городских округах Магаданской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (Экстренное предупреждение)», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что по данным центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, в период с 2 по 6 июля из-за прогнозов во высокой пожарной опасности, связанных с условиями погоды, наивысший риск угрозы лесных пожаров «сохранится в Северо-Эвенском, Ягоднинском, Тенькинском, Среднеканском ГО (Источник ЧС — высокая, чрезвычайная пожарная опасность)».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутии 3 июля действует 230 природных пожаров на общей площади 1 358 597,8 га, при этом площадь активного горения составляет 2 057,4 га.