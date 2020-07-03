Якутск, , 07:42 — REGNUM В Якутии 3 июля действует 230 природных пожаров на общей площади 1 358 597,8 га, при этом площадь активного горения составляет 2 057,4 га. За минувшие сутки возникло 35 пожаров, 12 ликвидировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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В ведомстве отметили, что с начала пожароопасного периода в Якутии зарегистрировано 558 природных пожаров, за аналогичный период 2019 года — 1 086 природных пожаров.

«Сложная обстановка сохраняется на территории Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 174 природных пожара, на общей площади 1 165 139 гектар. Основные усилия направлены на защиту населённых пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров», — сказал начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию прибывает для тушения лесных пожаров подкрепление из соседних регионов. Парашютисты-десантники, лесные пожарные и другие специалисты 2 июля прилетели в регион.

2 июля введён региональный режим ЧС в лесах.

Руководство АО «Саханефтегазсбыт» принимает меры по недопущению лесного пожара рядом с посёлком Батагай в Верхоянском районе, где расположена нефтебаза.