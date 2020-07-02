Кабул, , 09:34 — REGNUM Два человека из числа сотрудников пограничной полиции Афганистана погибли и еще девять были ранены из-за атаки боевиков радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускные пункты в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом 2 июля сообщает местный телеканал 1TV.

Как сообщил журналистам представитель местных властей, нападение боевиков было совершено около 02:00 по местному времени (00:30 мск).

Также отмечается, что террористы тоже понесли потери, которые, предположительно, составляют 10 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июня стало известно, что как минимум десять представителей служб безопасности погибли при атаке террористов из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе Афганистана.