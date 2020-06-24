Кабул, , 10:06 — REGNUM Как минимум десять представителей служб безопасности погибли при атаке террористов из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе Афганистана. Об этом 24 июня сообщает телеканал Tolo News.

Депутат парламента страны Зиауддин Акази рассказал телеканалу о столкновении силовиков с террористами, которое произошло в афганской провинции Бадгис. Нападение на сотрудников служб безопасности произошло в районе Мургаб, когда сотрудники вышли за пределы базы.

В результате нападения террористов погибли семь бойцов-десантников и трое представителей полицейского спецназа. Столкновения между силовиками и террористами продолжались около двух часов.

Радикальное террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до настоящего времени не дало никаких комментариев по факту нападения на силовиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи силовиков в результате нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Пасабанд на западе Афганистана.

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