Магадан, Магаданская область, , 09:01 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств федерального бюджета с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Прокуратура провела проверку в Росимуществе Колымы. Установлено, что руководитель под видом компенсации расходов на служебную командировку в Москву в 2019 году присвоил 143 тыс. рублей.

Подозреваемому грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы от 2 до 6 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении директора МКУ «Благоустройство Кадошкинского городского поселения», которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.