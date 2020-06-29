Саранск, , 19:01 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении директора МКУ (муниципальное казенное учреждение) «Благоустройство Кадошкинского городского поселения» по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, с покушением») и двух эпизодов ч.1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в первом полугодии 2019 года с целью хищения денежных средств обвиняемый заключил фиктивный договор по аренде автомобиля Lada. При этом фактически машина не предоставлялась и не использовалась. Средства, предназначенные на оплату договора, в размере 67,4 тыс. рублей были потрачены на собственные нужды. П аналогичной схеме был составлен договор на 11,5 тыс. рублей. Однако из-за отсутствия средств в бюджете муниципального образования этот договор не был оплачен.

По уголовному делу утвержден обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении экс-министра культуры и национальной политики Мордовии было возбуждено ещё два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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