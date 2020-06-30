Токио, , 08:28 — REGNUM Рекомендации начать готовиться к эвакуации, ввиду возможных оползней, получили в городе Кагосима на японском острове Кюсю свыше 70 тысяч жителей. Об этом 30 июня сообщает на своем сайте муниципалитет.

Также известно, что угроза схождения оползней возникла из-за обильно выпадающих в районе дождей и что пожилые люди и люди с ограниченными возможностями уже стали эвакуироваться.

При этом в западной и юго-западной части страны с 30 июня также ожидаются обильные осадки, в результате чего могут разлиться реки и начать сходить оползни. А в южной части острова Кюсю — где расположен город Кагосима — за это время может выпасть до 200 мм осадков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что десять человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за оползня.