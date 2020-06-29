Браззавиль, , 17:53 — REGNUM Десять человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за оползня, сообщает 29 июня издание 7sur7.

Трагедия произошла в провинции Итури в ночь с 28 на 29 июня. Из-за сильных ливней на деревню Рубенга с холма сошел оползень, который снёс дом.

Из 14 человек, находившихся внутри дома, 10 погибли, ещё четверых удалось спасти и они были доставлены в больницу.

Отмечено, что все погибшие и пострадавшие являются членами одной семьи.

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