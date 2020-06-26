Москва, , 13:32 — REGNUM На территории России увеличились производства синтетических наркотиков на фоне усиления контроля на международных маршрутах, об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, благодаря усилению контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах сократился контрабандный ввоз на территорию страны наркотиков, имеющих зарубежное происхождение.

«На этом фоне зафиксированы попытки расширения производства синтетических наркотиков внутри страны», — цитирует Колокольцева пресс-служба МВД.

Министр добавил, что по итогам первого квартала сотрудниками полиции ликвидировано почти 60 нарколабораторий — это на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Москвы совместно с сотрудниками спецназа «Гром» ликвидировали лабораторию по производству амфетамина с арсеналом оружия. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).

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