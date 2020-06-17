Москва, , 13:34 — REGNUM Полиция Москвы совместно с сотрудниками спецназа «Гром» ликвидировали лабораторию по производству амфетамина с арсеналом оружия. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее на станции «Новокосино» Калининской линии московского метрополитена была задержана 30-летняя женщина, у которой находился при себе один грамм амфетамина. Позже полиция установила производителя наркотика, это был 38-летний ранее судимый мужчина. В результате обыска по месту проживания мужчины была обнаружена «нарколаборатория по производству психотропного вещества — амфетамина, изъяты прекурсоры и оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств, а также наркотические средства общей массой более 100 граммов. Кроме того, в квартире обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы: пистолеты, винтовки, патроны и порох», — сообщили в главке, уточнив, что изъятые вещества и предметы были направлены на экспертизу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ), его арестовали.

Расследование продолжается, устанавливаются возможные каналы поставок оружия и веществ для производства амфетамина.