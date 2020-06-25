Амман, , 09:45 — REGNUM Один американский военнослужащий погиб в Иордании и в настоящее время ведется расследование данного инцидента. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

«20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что военнослужащий погиб в ходе поддержки операций, за которые отвечает Центральное командование США, из-за инцидента, который не был связан с боевыми действиями.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время ведется расследования произошедшего и указывается, что военный участвовал в операции «Непоколебимая решимость», проводимой США с союзниками против радикальных исламистских боевиков из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Иордании и Ирака.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Ирака нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла.