* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 09:07 — REGNUM Вооруженные силы Ирака нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 июня сообщают местные СМИ.

Атака была произведена бомбардировщиками в провинции Дияла, расположенной на востоке страны. По данным журналистов, были уничтожены несколько позиций террористов.

Напомним, ранее правительство страны объявило о проведении третьей фазы операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленной на уничтожение остатков бандформирований в провинции Салахуддин и ее окрестностях.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.