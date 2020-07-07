Приштина, , 23:53 — REGNUM 7 июля в департаменте обороны США сообщили о гибели американского миротворца, служившего в составе КФОР (англ. KFOR — Силы для Косово, миротворческая миссия НАТО, действующая на основании мандата ООН), 20-летнего Александра Блэйка Класса.

Согласно сообщению, гибель военнослужащего не была связана с инцидентом 4 июля, произошедшим в лагере в городе Новосело. В настоящий момент продолжается расследование смерти Класса.

Ранее Класс служил в Национальной гвардии США от штата Орегон. Его подразделение было переведено в Косово в марте этого года.

В Косово находится военный контингент НАТО, насчитывающий чуть менее четырех тысяч человек, из них примерно 640 — американцы.

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