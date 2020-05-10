Приштина, , 01:08 — REGNUM Соединенные Штаты Америки 9 мая приняли решение об отправке дополнительного контингента в 400 человек на службу в КФОР (Силы для Косово, миротворческая миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, направленные в Косово военные ранее служили в Национальной гвардии в штате Айова.

Напомним, ещё в марте США угрожали выводом войск из Косово в случае, если Приштина не пойдет на безусловную отмену пошлины на сербские товары. 1 апреля пошлина была отменена, однако на её место был введен режим взаимности в отношениях с Сербией, что является прямым нарушением указаний США и, в частности, Специального представителя президента США Дональда Трампа Ричарда Гренелла по диалогу между Сербией и Косово.

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