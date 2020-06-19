Москва, , 10:50 — REGNUM Сотрудники ФСБ изъяли в одном из частных домов в столице России 400 кг незаконно добытой черной икры. Об этом 19 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

«В одном из частных домовладений в Москве обнаружено и изъято более 400 килограммов черной икры без документов, подтверждающих законность ее происхождения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем указывается, что данная операция по пресечению канала сбыта между регионами РФ незаконно добытых водных биологических ресурсов была проведена «в рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан уголовного дела».

Кроме этого, сообщается, что подозреваемые в данном преступлении задержаны и принадлежность изъятой икры к осетровым породам рыб доказана экспертами.

При этом предварительный ущерб от незаконной деятельности, по данным ЦОС, оценивается в более чем 150 млн рублей, ведутся соответствующие следственные действия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ по Сахалинской области изъяли у браконьеров более 500 кг незаконно добытых крабов в заливе Терпения.