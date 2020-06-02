Южно-Сахалинск, , 05:49 — REGNUM Сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ по Сахалинской области изъяли у браконьеров более 500 кг незаконно добытых крабов в заливе Терпения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Помимо браконьерской добычи у задержанных изъяли лодку, приспособления для подъёма крабовых ловушек.

Предварительный ущерб, нанесённый государству, составил порядка 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском на берегу моря обнаружили большое количество крабов. Местные жители предположили, что незаконный улов могли сбросить браконьеры.