Анкара, , 11:00 — REGNUM В результате подрыва автомобиля в юго-восточной турецкой провинции Ширнак погибли четверо мужчин, участвовавших в дорожных работах. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба администрации провинции.

«Погибли четверо рабочих», — говорится в сообщении, приводимом РИА Новости.

Кроме этого, уточняется, что люди погибли во время дорожных работ в районе Силопи провинции Ширнак из-за взрыва установленного в автомобиле самодельного взрывного устройства.

Также указывается, что, по данным местной администрации, взрывное устройство было установлено членами Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Турции объявили о начале наземного вторжения в Ирак для борьбы с РПК.