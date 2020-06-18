Анкара, , 08:47 — REGNUM В министерстве обороны Турции объявили о начале наземного вторжения в Ирак для борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 17 июня сообщается в заявлении ведомства.

По данным военного ведомства, вооруженные силы Турции направлены в район Хафтанин при поддержке авиации.

По утверждению турецкого министерства обороны, Анкара имеет право вторгаться на территорию любого государства, если истолкует данный акт как защиту национальной безопасности.

Напомним, 15 июня Турция приступила к операции «Коготь орла», направленной против Рабочей партии Курдистана, имеющей укрытия на территории Ирака. Официальный Багдад назвал действия Анкары провокацией, нарушающей суверенитет государства.