Горно-Алтайск, , 07:34 — REGNUM В министерстве труда, социального развития и занятости Республики Алтай максимально усилят профилактические меры против распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал руководителю ведомства глава республики Олег Хорохордин.

Ранее СМИ сообщили о вспышке COVID-19 в стенах министерства. Как подтвердили в правительстве, вирус выявлен у пяти сотрудников, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Глава поручил всех контактных временно отстранить от работы с гражданами.«Важно, чтобы это ни в коем случае не повлияло на деятельность минтруда и его учреждений. Здоровье людей — безусловный приоритет, поэтому первоочередное внимание — мерам профилактики и строгому соблюдению масочного режима», — отметил глава.

Напомним, на сегодня в республике подтвердили 336 случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки выявили двух носителей. Число выписанных из больниц с выздоровлением достигло 150. Добавим также, в соседней Туве на днях скончался от пневмонии заместитель министра сельского хозяйства Айрис Саая, ранее госпитализированный с COVID-19.

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