Горно-Алтайск, , 05:54 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 336.

«Коронавирус подтвердился у 81-летнего жителя города Горно-Алтайска, контактного с ранее госпитализированным родственником, и 57-летней женщины с симптомами ОРВИ, прибывшей в Горно-Алтайск из другого региона», — отметили в штабе.

Тем временем, за минувшие сутки выписаны из больниц с выздоровлением 5 пациентов, все они являются жителями Кош-Агачского района. Всего количество излечившихся, таким образом, достигло 150 человек.

Напомним, Кош-Агачский район лидирует по количеству выявленных случаев в регионе. Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин массового распространения здесь вируса стали семейные мероприятия с большим количеством гостей. По словам главы республики Олега Хорохордина, свадьбы и юбилеи продолжали проводиться, несмотря на введённый ранее запрет.

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