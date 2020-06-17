Кызыл, , 11:45 — REGNUM В Туве 15 июня из-за тяжёлой формы пневмонии скончался заместитель министра сельского хозяйства республики Айрис Саая. Об этом написал глава региона Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По данным портала «ТуваОнлайн», у него ранее диагностировали COVID-19. Чиновнику было 47 лет.

«Порядок определения причин их смерти в условиях пандемии строгий, требующий времени. Но сейчас совершенно ясно, что коронавирус не щадит никого», — отметил глава.

Напомним, по ситуации на 17 июня в республике подтверждено почти 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии от COVID-19 скончались два человека. Ещё 17 носителей умерли от тяжёлых сопутствующих заболеваний.

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