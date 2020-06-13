Токио, , 19:49 — REGNUM На территории Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает метеорологическое управление страны.

Согласно его данным, землетрясение было отмечено в районе острова Амами в Тихом океане. При этом очаг подземных толчков располагался на глубине 160 км.

При этом данных о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы возникновения цунами нет.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня на территории Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

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