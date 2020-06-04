Токио, , 07:12 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано на территории Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в японской префектуре Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Пока данных о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи на территории Калифорнии в США. Отмечалось, что жители районов, недалеко от эпицентра, ощутили подземные толчки, однако данных о возможных пострадавших не поступало.

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