Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Пять человек погибли в результате пожара в городе Степногорске Акмолинской области Казахстана, сообщили 10 июня в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Возгорание одного из домов дачного кооператива произошло 10 июня в 00:50 (9 июня 21:50 мск). Во время пожара обрушилось потолочное перекрытие дачного домика. Пожар был потушен в 3:40 (00:40 мск).

На месте происшествия были обнаружена тела женщины 1955 года рождения, мужчины 1976 года рождения, двух детей 2013 и 2015 годов рождения. Личность еще одного мужчины устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля два человека погибли в результате пожара в одном из жилых домов Алма-Аты.

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