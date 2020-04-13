Алма-Ата, Казахстан, , 08:26 — REGNUM Два человека скончались в результате пожара в одном из жилых домов Алма-Аты на улице Сазановская, сообщили 13 апреля в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о пожаре поступило 12 апреля в 21:08 (18:08 мск). Первые пожарные приехали через пять минут. К этому времени дом уже горел открытым пламенем.

Спасатели вытащили из дома мужчину 1998 года рождения и женщину 1989 года рождения. Несмотря на помощь медиков спасти потерпевших не удалось. Спасатели потушили пожар за 26 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2020 года произошел пожар в одном из жилых домов города Есик Алма-Атинской области Казахстана. В результате происшествия скончались трое детей.

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