Прага, , 14:26 — REGNUM В Чехии в результате наводнения в районе городов Шумперк и Уничов погиб один человек, еще один пропал без вести. Об этом 8 июня сообщила представитель национального корпуса пожарных и спасателей Луция Балажова.

По ее словам, из сел, которые оказались в зоне наводнения, была проведена экстренная эвакуация десятков жителей. Еще несколько человек были спасены из вод местных речек, куда их смыло ливневыми потоками.

Она добавила, что в некоторых местах уровень воды превышал один метр. В настоящее время органы местного самоуправления подбирают для пострадавших временное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за аномального для июня прилива четверть Венеции оказалась под водой. Уровень воды в городе поднялся до 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца за всю историю наблюдений.

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