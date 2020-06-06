Венеция, Италия, , 09:56 — REGNUM Четверть Венеции оказалась под водой из-за аномального для июня прилива. Об этом 6 июня сообщает британская газета The Daily Mail.

Наводнение в Венеции случилось всего через два дня после открытия Италией границ для туристов после карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса. Уровень воды в городе поднялся до 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца за всю историю наблюдений.

Под водой оказалась четверть города, в том числе знаменитая площадь Святого Марка, «визитная карточка» города. Венецианское агентство по мониторингу моря считает, что причиной аномального для июня прилива стал шторм в Атлантическом океане, который принёс в северную часть Италии дожди и сильные ветра.

В прошлом году наводнение наблюдалось в Венеции трижды и нанесло городу миллиардный ущерб. В этом году Италия, пытаясь спасти туристический сезон, при первой возможности открыла свои границы для туристов, пытаясь возобновить работу туристической отрасли после пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешных испытаниях дамбы, построенной для защиты Венеции во время наводнений.

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