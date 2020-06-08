Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие стуки в ДНР зафиксирован один случай нарушение режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 8 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулемётов населённый пункт Старомихайловка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, основные потери среди украинских силовиков не связаны с ведением боевых действий. Основными причинами небоевых потерь являются пьянство, наркомания и неуставные отношения между боевиками ВСУ.

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