Киев, , 08:43 — REGNUM Число небоевых потерь в украинской армии превышает число погибших в военных операциях, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-министр юстиции приводит данные статистики за 2014−2019 годы по смертям среди украинских военнослужащих, обнародованную Анатолией Матиосом во время его работы военным прокурором: «Убито в ходе небоевых потерь более 3300 украинских военных, а убито в Донбассе в связи с боевыми действиями почти на 300 человек меньше. И такая же ситуация с ранениями».

«Небоевые потери — это в основном пьянство, наркомания, неуставные отношения, суициды», — напоминает Лукаш.

Согласно отчетам ООН и ОБСЕ, а не российских источников, ВСУ на юго-востоке Украины проводят пытки, грабежи, насилие, похищения людей и убийства. И в этих условиях президент Владимир Зеленский не делает ничего для того, чтобы остановить военные действия и выполнить Минские договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукаш заявляла, что Донбасс не вернется в состав Украины до тех пор, пока не сменится власть.

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